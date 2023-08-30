Xinhua: в КНР из-за ливней погибли четыре человека

Еще 48 пропали без вести

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще 48 пропали без вести из-за наводнения на стройплощадке в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По их информации, сильные ливни спровоцировали паводки, повредившие строительную площадку скоростной автомагистрали. В момент происшествия на объекте находился 201 человек, из них 149 удалось спастись.

Поиски пропавших продолжаются, полиция проводит расследование. Пять сотрудников строительной компании, которой принадлежала площадка, были задержаны по подозрению в нарушении норм безопасности труда и непредоставлении или предоставлении ложной информации о происшествии.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от профильных ведомств сделать все необходимое для поиска пропавших.