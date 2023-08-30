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обновлено 30 августа, 05:39
Военная операция на Украине

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи

В 07:30 по городу выпустили четыре снаряда калибра 152 мм

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Линии электропередачи 110 кВ повреждена в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

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"Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны [ВСУ] повреждена линия 110 кВ на участке от Горловского мясокомбината до шахты имени Н. А. Изотова", - написал он.

По данным Министерства угля и энергетики ДНР, из-за очередного обстрела Горловки обесточены 26 трансформаторных подстанций, которые обслуживали свыше 3,1 тыс. человек в Никитовском районе города. "Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка", - добавили в ведомстве.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:30 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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