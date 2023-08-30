30 августа, 05:02,
обновлено 30 августа, 05:08

Аэропорт Пскова 30 августа не будет обслуживать гражданские рейсы

При этом системы аэропорта, задействованные в обеспечении полетов, работают штатно

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пскова после ночной атаки беспилотников не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа. Как говорится в сообщении Росавиации, системы аэропорта, задействованные в обеспечении полетов, работают штатно.

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"В аэропорту Пскова все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме, - отмечается в сообщении. - Сегодня <…> с целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Пскова отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два - авиакомпании "Икар".

В Росавиации также добавили, что сейчас принимаются все оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта города.

В ночь на среду беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова. Жертв нет. 

Теги:
РоссияПсковская область
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