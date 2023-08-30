В ДНР пересекли попытку организации канала сбыта оружия и боеприпасов

При задержании у одного из участников обнаружили и изъяли четыре автомата, гранату, запал УЗРГМ, магазины и патроны

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли попытку организации в регионе канала сбыта оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов", - сообщили в управлении.

При задержании у одного из участников при себе были обнаружены и изъяты четыре автомата, граната Ф-1, запал УЗРГМ, магазины и патроны к автомату Калашникова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов).