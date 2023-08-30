В двух населенных пунктах Амурской области ввели карантин из-за очагов АЧС

Речь идет о селах Ровное Благовещенского округа и Паруновка Серышевского района

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Карантин ввели в двух населенных пунктах Амурской области из-за выявленных очагов африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в управлении ветеринарии по региону.

"Угрожаемая зона по АЧС установлена в радиусе пяти километров от очагов. В нее попали села Ровное Благовещенского округа и Паруновка Серышевского района. В очагах введен карантин. Все первоочередные мероприятия, включая дезинфекцию, в них завершены. В селах установлены круглосуточные посты", - говорится в сообщении.

Зона наблюдения установлена в радиусе 100 км от очагов АЧС. В селах, попавших в нее, будет проведен подворовой обход и осмотр свиней в целях мониторинга возможного распространения вируса.

"Сейчас наша главная задача - оперативно провести все мероприятия и не допустить распространения АЧС по территории области. У нас колоссальный опыт в этой части. В 2019 году на территории области было зарегистрировано 50 вспышек африканской чумы свиней, ущерб для сельского хозяйства и жителей региона был колоссальным. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить повторения ситуации. Главную опасность на сегодняшний день могут представлять те жители сел угрожаемой зоны, которые захотят спрятать своих свиней от ветслужб, вывезти их подальше, и тем самым разнести опасный вирус по территории области. По опыту прошлый лет такие люди, к сожалению, находятся", - приводятся слова начальника управления Сергея Самохвалова.

29 августа в Амурской области выявили два очага африканской чумы свиней - в Благовещенском округе и Серышевском районе. В обоих случаях владельцы завезли животных в регион без необходимых документов без предупреждения ветеринарных служб.