Самолет Бе-200 МЧС России вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара

Его площадь составляет 30 га

ТАСС, 30 августа. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России вылетел в Геленджик для ликвидации пожара, который бушует на площади 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Позже в ведомстве сообщили, что к месту тушения вылетела еще одна амфибия.

"В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара", - сказал в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, тушение продолжается в условиях сильного ветра с порывами до 30 м/с и сложного рельефа местности.