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обновлено 30 августа, 07:11
Лесные пожары в России

Самолет Бе-200 МЧС России вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара

© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Его площадь составляет 30 га

ТАСС, 30 августа. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России вылетел в Геленджик для ликвидации пожара, который бушует на площади 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Позже в ведомстве сообщили, что к месту тушения вылетела еще одна амфибия. 

"В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара", - сказал в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, тушение продолжается в условиях сильного ветра с порывами до 30 м/с и сложного рельефа местности.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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