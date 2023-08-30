Число спасателей, работающих в Приморье, увеличили до 1 тыс.

В ликвидации последствий наводнения также используют 168 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Группировка спасателей, привлеченных к ликвидации последствий наводнения в Приморье, увеличилась до 1 тыс. человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены 1 001 человек и 168 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были задействованы 181 аварийно-восстановительная бригада, около 900 человек и 148 единиц техники.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.