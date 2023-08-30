Волонтеры "Единой России" помогают в тушении лесного пожара в Геленджике

Их привлекают для ликвидации локальных очагов

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Волонтеры "Единой России" задействованы в тушении лесного пожара в Геленджике, который продолжается вторые сутки, ведется набор добровольцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского регионального отделения партии.

"Активисты партии и депутаты задействованы в борьбе со стихией. Местные отделения "Единой России" продолжают набор добровольцев", - говорится в опубликованном сообщении.

Как уточнил секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко, для добровольцев закуплены дополнительные средства для тушения. Их привлекают для ликвидации локальных очагов, на месте тушение ведется с вертолетов.

Пожар начался накануне днем. В настоящее время площадь составляет 30 га. В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.