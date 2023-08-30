Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 га

Возгорание тушат вторые сутки

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара, который вторые сутки тушат в Геленджике в Краснодарском крае, увеличилась до 118 га. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

"Последние данные о ситуации на пожаре. По данным главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что в ликвидации последствий пожара в общей сложности задействованы более 440 человек и 80 единиц техники, из Ростова-на-Дону вылетел самолет-амфибия Бе-200.

По данным центра управления города, огонь не дошел до расположенного неподалеку "Сафари-парка". Ситуация находится под контролем, животные не пострадали, помощь волонтеров не требуется.