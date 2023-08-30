Ураган "Идалия" в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил, что скорость порывов ветра в пределах стихии выросла до 54 м/с

ТАСС, 30 августа. Ураган "Идалия", сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на юго-восточное побережье США, усилился до третьей категории. Об этом сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии выросла до 54 м/с, что соответствует третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

"Идалия" находится в 175 км к юго-западу от города Сидар-Ки и в 280 км к югу от города Таллахасси (оба в штате Флорида, США). Ураган движется на север со скоростью 24 км/ч и обрушится на район Биг-Бенд штата Флорида. В метеорологической службе отмечают, что к этому моменту он может усилиться до четвертой категории.

Ожидается, что после этого ураган повернет на северо-восток и пройдется по прибрежным районам штатов Джорджия, Южная Каролина и Северная Каролина.