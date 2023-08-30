В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 110 прилетов со стороны ВСУ

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили около 110 различных боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области, также было совершено несколько атак беспилотниками. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа - установлено 17 прилетов. <…> 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка - 15 минометных снарядов, по поселку Красное и хутору Панков - шесть и четыре минометных снаряда соответственно", - написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 29 августа по селу Щетиновка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - четыре артиллерийских снаряда, по хутору Варишкин - два. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка - зафиксировано два прилета.

В Грайворонском округе во вторник окраину села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в поселке Горьковский с БПЛА был сброшен 1 осколочный боеприпас. По окраине села Новостроевка-Вторая ВСУ выпустили два минометных снаряда, по окраинам сел Дроновка и Смородино - шесть и три минометных снаряда соответственно, по окраине села Безымено - 12. Везде обошлось без пострадавших и разрушений.