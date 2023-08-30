30 августа, 06:55

В Саратове возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте кадетской школы

Подрядчик завысил сумму выполненных работ более чем на 700 тыс. рублей

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту мошенничества при ремонте кадетской школы возбудили в Саратове. Установлено, что подрядчик завысил сумму выполненных работ более чем на 700 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе проверки установлено, что между Саратовской кадетской школой и юридическим лицом заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту кровли здания. Работы были выполнены, приняты и оплачены заказчиком в полном объеме. Однако по результатам прокурорской проверки установлено, что стоимость фактически выполненных работ была завышена подрядчиком на сумму более 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, оказались похищены бюджетные средства.

По материалам проверки прокуратуры Ленинского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация