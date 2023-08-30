Суд назначил три года колонии жителю Свердловской области, выстрелившему в ребенка

Инцидент произошел 22 июня 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Алапаевский городской суд Свердловской области назначил три года колонии общего режима мужчине, выстрелившему в малолетнюю девочку в селе Нижняя Синячиха в июне 2022 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором Алапаевского городского суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 июня 2022 года. Следствие установило, что мужчина 1972 года рождения вечером в ограде дома выстрелил из своего охотничьего длинноствольного нарезного карабина модели ТОЗ-16 в сторону дома на улице Красноармейской, возле которого находились трое малолетних. Пуля попала в голову девочке 2011 года рождения, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую с тяжелым ранением доставили в больницу.

Мужчина работал трактористом на одном из местных предприятий. Однозарядный карабин, который изъяли у него после происшествия, был скомплектован из частей нескольких экземпляров оружия промышленного производства, добавил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. "Проведенные мероприятия позволили достаточно быстро установить лицо, которое произвело едва не ставший роковым выстрел. Что касается пострадавшей девочки, то она воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит", - отметил он.

Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, совершённое с применением оружия). Гособвинение запрашивало для него восемь лет колонии общего режима.