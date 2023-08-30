На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

О каком именно объекте идет речь, не сообщается

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объект инфраструктуры поврежден в Киевской области. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, не сообщается.

Ночью по всей Украине объявлялась воздушная тревога. Власти Киева и Киевской области сообщали о серии взрывов. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в двух районах города на месте взрывов произошли пожары. Как сообщили ТАСС очевидцы, мощные взрывы произошли, в частности, в центре Киева, "очень громко" было возле киевского аэропорта. Другой очевидец сообщил о вспышках, которые были видны в селе Белогородка в Киевской области.