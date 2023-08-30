В индийском штате Манипур убили двух человек

Еще семь получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, семь получили ранения в результате новых вылазок экстремистов в индийском северо-восточном штате Манипур, сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию штата.

Погибшие входили в отряд самообороны одной из деревень на границе районов Бишнупур и Чурачандпур. На них напали неизвестные преступники, которым удалось скрыться. Власти не исключают, что нападавшими являлись боевики левых экстремистских группировок "Народная армия освобождения" и других, активизация которых может привести к новому витку напряженности в Манипуре, продолжающейся с 3 мая.

Она возникла после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения в штате статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или на предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения и другие льготы.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло такое требование атакой на свои права. В начале мая организации куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию "зарегистрированных". После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен, жертвами которых стали свыше 150 человек .

10 августа в нижней палате парламента Индии состоялись дебаты по вотуму недоверия правительству республики, обвиненному оппозицией в якобы допущенном бездействии по урегулированию ситуации в Манипуре. Большинство парламентариев в ходе голосования не поддержали вотум недоверия.