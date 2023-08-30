30 августа, 07:15

Число погибших после дождей в Таджикистане выросло до 21

Как отметила начальник пресс-центра КЧС при правительстве республики Умеда Юсуфи, сотрудники ведомства продолжают спасательные работы

ДУШАНБЕ, 30 августа. /ТАСС/. Число погибших от последствий проливных дождей и схода селей в Таджикистане выросло до 21 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"21 погибший, 17 - в Вахдате, 2 - в Рудаки, 2 - в Варзобе", - сообщила начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи. Она добавила, что сотрудники ведомства продолжают спасательные работы.

В воскресенье и понедельник в Таджикистане прошли сильные дожди, которые вызвали подтопления, сход селей и камнепады. Первоначально стало известно о 13 жертвах стихийного бедствия, большинство людей погибли в городе Вахдате. Во вторник в КЧС сообщали, что число жертв выросло до 17. По данным комитета, на территории республики из-за стихийного бедствия повреждены дома, машины, мосты, а также подтоплены приусадебные участки. 

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