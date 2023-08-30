Следователи решают вопрос о закрытии дела после исчезновения фигуристки в Москве

Как сообщили в правоохранительных органах, решение приняли в связи с отсутствием состава преступления

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следователи решают вопрос о закрытии уголовного дела об убийстве, возбужденного накануне по факту исчезновения 16-летней фигуристки в Москве, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"После проведения необходимых следственных действий будет решен вопрос о закрытии уголовного дела по статье "Убийство" УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Вечером 28 августа фигуристка завершила тренировку и покинула один из спортивных комплексов в Москве. Домой она так и не вернулась. По факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В экстренных службах сообщали ТАСС, что до исчезновения у девушки мог произойти конфликт с тренером.

В новость внесена правка (11:15 мск) - сообщение передается в новой редакции.