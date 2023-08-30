ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка

Повреждены многоквартирные дома, заявили в экстренных службах республики

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, повреждены как минимум два многоквартирных дома, один из которых не заселен. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах ДНР.

"Был обстрел центра Донецка. Зафиксирован прилет в районе бульвара Школьного вблизи школы № 5. Минимум два многоквартирных дома получили повреждения", - сказали в экстренных службах.

В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате прямого попадания повреждения получила недостроенная высотка жилищного комплекса "Бульвар-сити" в центре города. Информация о пострадавших уточняется.