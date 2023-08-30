ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ

Подозреваемый перечислял деньги владельцу издательского дома "Умма", ранее осужденному за организацию финансирования терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании деятельности "Исламского государства" (признана террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), возбуждено дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России пресечена преступная деятельность уроженца Ростовской области, причастного к финансированию МТО "ИГИЛ" (решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической и запрещенной на территории РФ)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый перечислял деньги владельцу издательского дома "Умма", ранее осужденному за организацию финансирования терроризма.

Во время обысков в доме подозреваемого нашли экстремистскую литературу и крупную сумму денег, он задержан, в его отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).