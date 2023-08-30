ТОФ выделит десантный корабль для эвакуации людей из подтопленного села в Приморье

Как сообщили в пресс-службе флота, завершается процесс согласования выделения корабля после получения официального запроса от правительства края

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) выделит большой десантный корабль (БДК) для того, чтобы вывезти людей из затопленного села Андреевка на юге Приморья. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан третьего ранга Илья Колесников.

Андреевка и часть соседних населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после того, как водой размыло дороги и обрушились мосты. Эти территории пользуются большой популярностью у туристов со всего Дальнего Востока, которые в летний сезон массово приезжают сюда отдыхать.

"Договоренность о предоставлении большого десантного корабля по запросу губернатора Приморского края для вывоза жителей на автомобилях во Владивосток есть. Командующий подтвердил возможность помощи пострадавшим от паводков людям. Сейчас завершается процесс согласования выделения БДК после получения официального запроса от правительства края", - сообщил Колесников.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что эвакуация из Андреевки, Безверхова, Перевозной должна начаться вечером в среду, также сюда должен подойти пароход, который доставит продукты питания.