В причине разбираются специалисты Роспотребнадзора и Минприроды республики

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Жители нескольких городов Дагестана в среду пожаловались на едкий запах гари в воздухе. В причине разбираются специалисты Роспотребнадзора и Минприроды республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Сегодня жители нескольких городов Дагестана пожаловались на запах гари. По этому факту ведется тщательная проверка со стороны специалистов Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Центра лабораторного анализа по ЮФО и Республике Дагестан и Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводятся специальные исследования. Ситуацию анализирует Минприроды Дагестана", - говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент ТАСС, запах гари ощущается в Махачкале и Каспийске.

"За последние несколько суток жители близлежащих регионов также ощущали запах гари, при этом пожаров не было обнаружено. Например, в Министерстве регбезопасности по Астраханской области данный факт связали с сезонным изменением климатических условий - понижение температур в ночное время", - добавили в пресс-службе главы Дагестана.