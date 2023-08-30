В Российском союзе туриндустрии заявили, что пожар в Геленджике не затронул курортную зону

Президент союза Илья Уманский уточнил, что возгорание происходит на горном хребте

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в Геленджике не затронул жилую и курортную зону, туристам и местным жителям ничего не угрожает.

Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Пожар произошел не в курортной зоне, он происходит на горном хребте. Его видно с территории курорта, но он находится в достаточном отдалении от жилого массива и, тем более, курортной зоны. Впрямую угрозы жизни или здоровью местных жителей и отдыхающих это не несет. И никакой угрозы курортному сезону и курортной жизни в Геленджике также нет", - сказал он.

РСТ надеется на скорейшую ликвидацию пожара, добавил глава союза.

Все туристические объекты и средства размещения в Геленджике работают в штатном режиме, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. "По возникающим вопросам можно звонить на горячую линию курортов Краснодарского края 88002006090", - говорится в сообщении.