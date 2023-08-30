В Перми в районе бывшего мясокомбината обнаружили снаряд

Взрывотехники ОМОН вывезли обнаруженный боеприпас для дальнейшего уничтожения

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Снаряд обнаружили в Перми в промышленной зоне возле бывшего мясокомбината. Об этом ТАСС сообщили в управлении Росгвардии по Пермскому краю.

"В дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю ступило сообщение, что при выполнении земляных работ около дома по адресу: ул. Дзержинского, 31, обнаружен предмет внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии выяснили, что найденный предмет - снаряд со следами сильной коррозии, который не представляет опасности для жизни и здоровья граждан", - сказали в ведомстве.

В настоящее время, по данным управления ведомства, взрывотехники ОМОН вывезли обнаруженный боеприпас для дальнейшего уничтожения.