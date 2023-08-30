В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"

Ему грозит лишение свободы до шести лет

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Херсонской области задержали члена экстремистской организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.

"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1981 года рождения, причастный к деятельности, запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации "Правый сектор", - сказано в релизе.

В 2014 году гражданин добровольно вступил в организацию, в интернете он призывал вступить в "Правый сектор", а также обучал ее членов стрельбе для их дальнейшего участия в боевых действий против России. "В отношении задержанного следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Фигурант уголовного дела находится под стражей. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до шести лет", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причастных лиц.