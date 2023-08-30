Во Львовской области из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов

В регионе также прекращалось движение поездов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 400 населенных пунктов Львовской области из-за непогоды остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.

"По состоянию на 08:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) обесточены 396 населенных пунктов Львовщины. 165 из них - полностью без электроэнергии, 231 - частично", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Для восстановления электроснабжения задействованы 186 единиц техники и 533 работника предприятия "Львовоблэнерго".

Как уточнили в Минэнерго Украины, без электроснабжения во Львовской области оставались 286 тыс. потребителей. Кроме того, в регионе прекращалось движение поездов, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.

В Минэнерго добавили, что в целом из-за непогоды в западных областях страны обесточено 467 населенных пунктов. "Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 1 638 МВт·ч. Экспорт отсутствует", - добавили в министерстве.