30 августа, 08:58,
обновлено 30 августа, 09:11

В РЖД заявили, что поезда в Приморье курсируют без существенного сбоя в графике

Холдинг продолжает контролировать обстановку на железнодорожной инфраструктуре в связи с погодными условиями в регионе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Непогода в Приморье не привела к существенным сбоям в графике движения поездов, РЖД обеспечивают бесперебойную работу железнодорожного транспорта в регионе, сообщили в пресс-службе холдинга.

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"Обеспечиваем бесперебойную работу железнодорожного транспорта во время ненастья в Приморье. Благодаря слаженной работе железнодорожников непогода, задержавшаяся в Приморье и уже вызвавшая серьезные разрушения инфраструктуры населенных пунктов и автомагистралей, не привела к существенным сбоям в графике движения поездов", - говорится в сообщении РЖД.

РЖД продолжают контролировать обстановку на железнодорожной инфраструктуре в связи с погодными условиями в Приморье. 

В холдинге отметили, что наиболее тяжелые удары стихии пришлись на участки ж/д сети в районе станции Кипарисово и линию Барановский - Хасан. 

Теги:
РоссияПриморский край
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