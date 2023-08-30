В РЖД заявили, что поезда в Приморье курсируют без существенного сбоя в графике

Холдинг продолжает контролировать обстановку на железнодорожной инфраструктуре в связи с погодными условиями в регионе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Непогода в Приморье не привела к существенным сбоям в графике движения поездов, РЖД обеспечивают бесперебойную работу железнодорожного транспорта в регионе, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Обеспечиваем бесперебойную работу железнодорожного транспорта во время ненастья в Приморье. Благодаря слаженной работе железнодорожников непогода, задержавшаяся в Приморье и уже вызвавшая серьезные разрушения инфраструктуры населенных пунктов и автомагистралей, не привела к существенным сбоям в графике движения поездов", - говорится в сообщении РЖД.

РЖД продолжают контролировать обстановку на железнодорожной инфраструктуре в связи с погодными условиями в Приморье.

В холдинге отметили, что наиболее тяжелые удары стихии пришлись на участки ж/д сети в районе станции Кипарисово и линию Барановский - Хасан.