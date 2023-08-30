Саперы уничтожили взрывчатку с БПЛА в Дзержинском районе Калужской области

Беспилотник был ранее сбит силами ПВО

КАЛУГА, 30 августа. /ТАСС/. Саперы уничтожили взрывчатку, обнаруженную на месте падения беспилотника, который сбили в ночь на 30 августа в Дзержинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, - это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА. Группа саперов, обследовав опасный груз, приняли решение уничтожить его", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее утром губернатор сообщил о сбитом в Дзержинском районе украинском БПЛА.