30 августа, 09:02
Военная операция на Украине

Саперы уничтожили взрывчатку с БПЛА в Дзержинском районе Калужской области

Беспилотник был ранее сбит силами ПВО

КАЛУГА, 30 августа. /ТАСС/. Саперы уничтожили взрывчатку, обнаруженную на месте падения беспилотника, который сбили в ночь на 30 августа в Дзержинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, - это результат подрыва взрывчатки, которая осталась на месте падения сбитого сегодня ночью вражеского БПЛА. Группа саперов, обследовав опасный груз, приняли решение уничтожить его", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее утром губернатор сообщил о сбитом в Дзержинском районе украинском БПЛА. 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
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