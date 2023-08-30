В Дагестане в ДТП с автобусом пострадали три человека

Одним из пострадавших оказался ребенок

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе 34-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем ВАЗ-21099, из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с автобусом Neoplan и автомобилем Chevrolet. В результате ДТП с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение водитель ВАЗ и его пассажиры - годовалый ребенок и 36-летняя жительница Ставропольского края", - говорится в сообщении.

По факту аварии готовится принятие процессуального решения.