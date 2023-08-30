На федеральной трассе А-370 "Уссури" восстановили движение после перелива

Движение открыто по двум полосам проезжей части из четырех

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Автомобильное сообщение по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск, прерванное из-за сильного перелива в районе поселка Раздольное, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" сообщает, что с 18:00 (11:00 мск) 30 августа 2023 года восстановлен проезд на участке км 693 - км 693+500 федеральной автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток. Уровень воды упал, в настоящее время движение открыто для всех видов транспорта по двум полосам проезжей части из четырех", - говорится в сообщении.