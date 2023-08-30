В Калужской области сбили третий за сутки БПЛА

КАЛУГА, 30 августа. /ТАСС/. Третий беспилотный летательный аппарат сбили за сутки в Калужской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
"Также сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА", - написал он.
В ночь на среду силы ПВО сбили два беспилотника в Дзержинском и Сухиничском районах, пострадавших нет.
Губернатор уточнил, что обломки беспилотника, сбитого днем, упали вне населенных пунктов. В результате никто не пострадал, инфраструктура не нарушена.
После ночной атаки в Сухиничском районе в жилом доме повреждено остекление, в Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Возгорание оперативно ликвидировали. Кроме этого, саперы в Дзержинском районе уничтожили взрывчатку, которая осталась на месте падения сбитого беспилотника.