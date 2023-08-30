В Находке устранили аварию, которая оставила без света 19 тыс. человек

Прокуратура организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Авария, из-за которой без света остались более 19 тыс. жителей города Находки в Приморье, устранена. Электроснабжение восстановлено, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

"Аварийная поломка устранена. Электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Отключение энергоснабжения произошло около 9:30 (02:30 мск) из-за аварии. Электроснабжение не предоставлялось более 19 тыс. жителей 96 домов. Прокуратура Находки организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.