Ураган "Идалия" в Мексиканском заливе усилился до четвертой категории

Скорость порывов ветра в пределах стихии увеличилась до 59,7 м/с

ТАСС, 30 августа. Ураган "Идалия", сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива, усилился до четвертой категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии увеличилась до 59,7 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

"Идалия" в данный момент находится в 145 км к югу от города Таллахасси (штат Флорида). Ураган движется на северо-восток со скоростью 30 км/ч. Как ожидается, шторм и разрушительные ветра обрушатся на район Биг-Бенд штата Флорида.