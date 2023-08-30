30 августа, 09:43

На территории нацпарка в Карачаево-Черкесии начался лесной пожар

Ближайшему населенному пункту, поселку Домбай, угрозы нет

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Пожар возник в урочище Гоначхир Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии. Его площадь составляет 0,5 га, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Площадь возгорания составляет 0,5 га. Пожар имеет низовой характер, происходит горение лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Расстояние до ближайшего населенного пункта - поселка Домбай - составляет 8 км, имеются естественные преграды в виде ручьев. Угрозы населенному пункту нет", - сказали в управлении.

Очаг лесного пожара обнаружили в урочище Гоначхир Тебердинского национального парка. Для ликвидации возгорания привлечены 33 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС нацпарка, Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы. 

Теги:
РоссияКарачаево-Черкесия
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