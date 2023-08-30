Экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо приговорили к 8,5 года заключения за мошенничество

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к 8,5 года заключения бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо за многомиллионное мошенничество. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что Мазо назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

По данным ведомства, Мазо, занимая указанную должность в Минкультуры РФ, в 2015 году совместно с другими соучастниками, а также с помощью подконтрольных организаций совершил хищение денежных средств, общая сумма которых превысила 916 млн рублей. При этом бюджетные средства были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта, заключенного в декабре 2015 года с ООО "МехСтройТранс".

Поскольку Мазо скрылся от правоохранительных органов, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по поручению Генеральной прокуратуры РФ он объявлен в международный розыск. После установления его местонахождения на территории Австрийской Республики Генпрокуратура России направила в компетентные органы страны запрос о выдаче Мазо, который в октябре 2019 года был удовлетворен. Однако решение неоднократно обжаловала сторона защиты в вышестоящие судебные инстанции. В результате надзорному ведомству удалось добиться выдачи Мазо в Россию.