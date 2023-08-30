Авиалесоохрана назвала причину пожара в районе Геленджика

По данным ведомства, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности в лесах

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах стало причиной крупного лесного пожара в районе Геленджика, тушение которого продолжается вторые сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

"В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара - нарушение правил пожарной безопасности в лесах. <…> Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент угроза населенному пункту и объектам экономики отсутствует.