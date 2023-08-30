30 августа, 09:52
Лесные пожары в России

Авиалесоохрана назвала причину пожара в районе Геленджика

По данным ведомства, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности в лесах

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах стало причиной крупного лесного пожара в районе Геленджика, тушение которого продолжается вторые сутки.

Читайте также
В РСТ заявили, что пожар в Геленджике не затронул курортную зонуПлощадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гаВолонтеры "Единой России" помогают в тушении лесного пожара в Геленджике

Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".

"В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара - нарушение правил пожарной безопасности в лесах. <…> Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на данный момент угроза населенному пункту и объектам экономики отсутствует.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация