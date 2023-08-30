В Белоруссии возбудили дело против украинских телефонных мошенников

По информации СК республики, преступники позвонили 53-летней жительнице Барановичского района и оформили на нее несколько кредитов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о мошенничестве против жителей Украины, которые обманули гражданку республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников и возмещение ущерба", - говорится в сообщении.

По информации комитета, преступники позвонили 53-летней жительнице Барановичского района, сообщив, что кто-то якобы оформил на ее имя три кредита. Для отмены операций по указанию мошенников она оформила в банке кредит на 11,5 тыс. белорусских рублей (около $3,5 тыс.) и перевела деньги на подконтрольный им счет. Затем звонившие с Украины убедили женщину установить в мобильном телефоне приложение для удаленного доступа к устройству, после чего самостоятельно оформили кредит еще на 12 тыс. белорусских рублей ($3,75 тыс.), которые женщина снова перевела на счет мошенников.

В Минске заявили, что уровень коррупции в Украине настолько высок, что кол-центры мошенников осуществляют преступную деятельность под покровительством органов власти. "Против Беларуси киевским режимом ведется информационная война, а кибермошенники используются как оружие и средство обогащения", - заключили в СК.