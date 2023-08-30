30 августа, 09:59

В Котово устранили аварию на водоводе

Вода начала поступать во внутригородские сети, однако заполнение идет медленно с учетом состояния сетей

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Авария на объекте сети водоснабжения в Котово Волгоградской области, из-за которой в городе был введен режим повышенной готовности, устранена, вода начала поступать во внутригородские сети. Об этом сообщили на Едином оперативном портале ЖКХ администрации Котово.

"Ремонтные работы завершены. Система заполняется водой. <…> В результате порыва на линейной части водовода сети водоснабжения были полностью опустошены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью вода начала поступать во внутригородские сети, однако заполнение идет медленно с учетом состояния сетей для того, чтобы не допустить других аварий.

Ранее глава Котовского муниципального района Сергей Чумаков сообщил о введении режима повышенной готовности в городе Котово из-за перебоев с подачей воды, а также угрозы срыва начала отопительного сезона. 

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РоссияВолгоградская область
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