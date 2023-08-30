В Саратовской области в ДТП со скорой помощью пострадала женщина

Обстоятельства происшествия устанавливаются

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Женщина попала в больницу после столкновения трех машин, включая скорую помощь, на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло в 09:35 мск на 664-м км трассы Р-22 "Каспий". "Произошло столкновение Suzuki SX4 и УАЗ-3128811 (скорая помощь), после чего Suzuki столкнулась с автомобилем Mercedes ML350. В результате ДТП пассажир Mercedes - женщина 1978 года рождения - доставлена в медучреждение", - сообщили в управлении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в УГИБДД региона сообщили, что в Ровенском районе Саратовской области в результате опрокидывания автомобиля скорой помощи погиб один человек и еще двое пострадали.