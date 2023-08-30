Песков подтвердил, что международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет

По словам представителя Кремля, это именно российское расследование

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет носить внутрироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что бразильская сторона - производитель самолета Embraer - не будет участвовать в расследовании.

"Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может", - сказал представитель Кремля.