30 августа, 10:01,
обновлено 30 августа, 10:08
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Песков подтвердил, что международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет

Артем Геодакян/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Артем Геодакян/ ТАСС

По словам представителя Кремля, это именно российское расследование

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расследование обстоятельств авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет носить внутрироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что бразильская сторона - производитель самолета Embraer - не будет участвовать в расследовании.

"Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может", - сказал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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