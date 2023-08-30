30 августа, 10:34

В Калмыкии около 4 тыс. жителей поселка остались без водоснабжения из-за аварии

Бригады "Элиставодоканала" приступили к ремонту

ЭЛИСТА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. жителей южного пригорода Элисты - поселка Аршан - остались в среду без централизованного водоснабжения из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации республиканского центра Калмыкии.

"Сегодня на резервуаре чистой воды "Южный" вышла из строя задвижка диаметром 400 мм. Прекращена подача воды в южный пригород Элисты - поселок Аршан. Ремонтные работы бригадами "Элиставодоканала" уже начались", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в поселке проживает порядка 4 тыс. человек. 

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