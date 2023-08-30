В Приморье ливни подтопили паротрассы

Без воды остался 241 дом

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Сильные дожди подтопили две паротрассы во Владивостоке, из-за этого в двух микрорайонах города приостановлено горячее водоснабжение, оно отсутствует в более чем 240 домах, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Две паротрассы на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута оказались подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли во Владивостоке накануне. В связи с этим подачу горячей воды временно приостановили в части 63-го и в 71-м микрорайонах Владивостока. Как рассказали в управлении по вопросам ТЭКа, в настоящий момент без горячей воды остается 241 дом", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что отключить паротрассы пришлось в связи с действующими правилами эксплуатации энергоустановок и опасных объектов, это вынужденное решение принято в целях безопасности жителей. Подачу воды планируется восстановить сразу после того, как подтопление полностью ликвидируют. Сейчас над этим работают городские службы.