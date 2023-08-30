30 августа, 10:38

Районный прокурор Ижевска получил домашний арест за содействие злоупотреблениям экс-мэра

В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили отказать в удовлетворении ходатайств следователя и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета переделенных действий

ТАСС, 30 августа. Прокурор Октябрьского района Ижевска помещен под домашний арест по делу о пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями бывшего главы города, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Суд постановил избрать в отношении Пушина Н. В. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 29 октября, и установил в отношении него ряд ограничений", - говорится в сообщении.

Пушин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (пособничество злоупотреблению должностными полномочиями). В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили отказать в удовлетворении ходатайств следователя и избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде или запрета переделенных действий, объясняя тем, что скрываться и оказывать давление он не намерен.

В прокуратуре Удмуртии сообщили, что по версии следствия, Пушин в 2021 году, действуя в интересах главы Ижевска, содействовал ему в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного предоставления ООО "Специализированный застройщик "Ухтомского один" без проведения торгов муниципального земельного участка площадью 1 927 кв. м.

Пост главы города с 2018 года занимал Олег Бекмеметьев. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. 

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РоссияУдмуртия
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