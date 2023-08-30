В Москве двое мужчин подрались из-за ссоры детей

Один из них пострадал, у него диагностированы перелом носа, гематомы и травма глаза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве двух мужчин, которые подрались после ссоры детей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне на детской площадке. После ссоры мальчиков отец одного из них вмешался и начал воспитывать чужого ребенка. За него заступился его отец, который в ходе словесного конфликта избил мужчину. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, оба мужчины были задержаны", - сказал собеседник агентства. По его словам, у пострадавшего диагностированы перелом носа, гематомы и травма глаза.

По данным столичного ГУ МВД, инцидент произошел на улице Малышева в районе дома 3. "Прибывшими полицейскими участники бытового конфликта были установлены. Одному из них на месте была оказана медицинская помощь, после чего они были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке.

В отношении одного из конфликтующих был составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, ему грозит до 15 суток ареста.