В ДТП с автобусом в Псковской области пострадали три человека

Пострадавшие доставлены в больницу

ПСКОВ, 30 августа. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после опрокидывания автобуса на трассе в Псковском районе Псковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД России.

"Сегодня у деревни Спасовщина Псковского района водитель автобуса MAN на закругленном участке дороги не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием на правый бок. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали три человека", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, пострадавшие доставлены в Псковскую областную больницу. "На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего", - добавила собеседница агентства.