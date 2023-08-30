Дмитрий Глуховский обжаловал приговор по делу о дискредитации ВС РФ

Писателя ранее заочно осудили на восемь лет колонии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом), осужденный заочно на восемь лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Глуховскому". - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 7 августа приговорил писателя к восьми годам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на четыре года. Приговор был вынесен заочно, так как подсудимый находится в международном розыске.

По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики с недостоверной информацией о действиях военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России и Израиля, а также виды на жительство в Германии и Испании. Является автором романов "Метро 2033", "Текст", "Пост" и других.