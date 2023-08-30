СК проводит обыски в администрации района Ленобласти по делу о мошенничестве по нацпроекту

Ущерб от неправомерных действий составил не менее 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" проводятся в администрации Лодейнопольского района Ленинградской области и у коммерческих организаций. Об этом сообщили в поесс-службе ГСУ СК России по области.

"Лодейнопольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в рамках финансирования национального проекта "Жилье и городская среда", по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). <…> В настоящее время следователями совместно с органами полиции проводятся обыски в администрации Лодейнопольского района и в коммерческих организациях, а также иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что при реализации нацпроекта между администрацией муниципального образования Лодейнопольского муниципального района и ООО "Алькор-2" в июне 2022 года был заключен контракт на сумму свыше 87 млн рублей для благоустройства общественной набережной вдоль реки Свирь в городе Лодейное Поле.

В свою очередь, коммерческая организация в рамках контракта заключила другой договор с иной организацией на сумму свыше 80 млн рублей. При этом неустановленные должностные лица ООО "Алькор-2" внесли заведомо подложные сведения в акт о приемке выполненных работ на сумму свыше 8 млн рублей при фактическом невыполнении работ в полном объеме. На основании фиктивных документов со счета администрации района перечислены бюджетные средства в сумме свыше 10 млн рублей.

"В результате преступных действий неустановленных лиц из числа руководства коммерческих организаций бюджету Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 млн рублей", - объяснили в СК.