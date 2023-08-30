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обновлено 30 августа, 11:55
Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил о ранении восьми человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

По словам Алексея Кулемзина, обстрелам подверглись Петровский и Кировский районы

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Семь мирных жителей ранены в Петровском районе и девочка пострадала в Кировском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"При обстреле Петровского района возле ТЦ "Галактика" на улице Добровольского ранены женщины 1962, 1968, 1976 годов рождения и мужчины 1960, 1963, 1971 годов рождения. По улице Рубена Ибаррури получила ранение женщина 1948 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

"В Кировском районе по улице Бирюзова <...> ранена девочка 2011 года рождения", - написал он.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Кировскому району города было выпущено порядка 10 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. 

Теги:
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