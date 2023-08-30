В ДТП под Красноярском пострадали пять человек

Среди пострадавших есть дети

КРАСНОЯРСК, 30 августа. Пять человек, в том числе маленький ребенок, госпитализирован после ДТП с участием грузового и легкового автомобиля под Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сегодня днем на 23-м км трассы Р-257 "Енисей" водитель 1982 года рождения, управляя грузовым автомобилем Renault , двигался со стороны Красноярска в сторону Дивногорска. По предварительной информации, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем Volvo под управлением водителя 1980 года рождения. В медицинское учреждение доставлены пять человек: водитель грузовика, а также четверо пассажиров легкового автомобиля (женщина 1971 года рождения, три несовершеннолетние девочки 2021, 2010 и 2005 годов рождения)", - говорится в сообщении.

По данным МВД, полуторагодовалая девочка, попавшая в ДТП, перевозилась с нарушениями - она спала на руках у матери.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД.