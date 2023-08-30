Лесной пожар в Геленджике тушат 500 человек и 90 единиц техники

В МЧС подчеркнули, что работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту

ТАСС, 30 августа. Группировка из 500 человек и 90 единиц техники привлекается к тушению крупного лесного пожара в Геленджике, который охватил площадь в 118 га.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего в ликвидации задействовано 500 человек и 90 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту. Работают два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами. "На данный момент вертолетами сброшено порядка 270 тонн воды, самолетами амфибиями около 40 тонн", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара участвуют более 440 человек и 80 единиц техники.