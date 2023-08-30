Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело чиновницы о пожаре в центре города в 2017 году

В результате ЧП погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону прекратил дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Пролетарского района города Марины Беляевой о пожаре на Театральном спуске в 2017 году, когда один человек погиб и 58 пострадали, из-за истечения срока давности. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону ходатайство удовлетворено, уголовное дело в отношении Беляевой М. Ю. прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В отношении подсудимых Трунова П. В. и Безземельного И. Е. рассмотрение уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Пожар в центральной части Ростова-на-Дону на территории Пролетарского и Кировского районов начался 21 августа 2017 года, потушить его удалось только на следующий день. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. м, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам.

Тогда по делу проходили трое фигурантов, включая Безземельного, который обвиняется по ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) УК РФ, Беляева - по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) УК РФ, Трунов - по ст. 168 и ч. 2. ст. 109 УК РФ.

После пожара власти Ростова-на-Дону признали непригодными для проживания и подлежащими сносу 163 дома, еще четыре признаны пригодными, а 23 дома было решено восстановить. По данным следствия, причиной пожара стало короткого замыкание проводов линий электропередачи, которые эксплуатировались с нарушениями.